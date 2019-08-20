صفقة تبادلية تقرب نيمار من يوفنتوس

يبدو أن يوفنتوس بات طرفاً ثالثاً في عملية ضم نيمار نجم باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية ستجبره على التفريط بأحد نجومه في الخط الأمامي.

وقال موقع "غلوبي سبورتي" الأرجنتيني الشهير أن نادي "السيدة العجوز" يفكر بالتفريط بنجمه باولو ديبالا، مضيفاً أن بطل إيطاليا بدأ بالفعل مفاوضاته من أجل إنهاء هذه الصفقة التبادلية.

ويرغب النجم الأرجنتيني في الانتقال لباريس سان جيرمان، في الوقت الذي رفض فيه الانضمام إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير، حيث كانت الأنباء تؤكد منذ أشهر أنه لن يغادر تورينو إلا صوب باريس.

في هذه الأثناء، بات نيمار يائساً من مغادرة ملعب بارك دو برانس بعد توقف المحادثات مع كل من ريال مدريد وبرشلونة، في الوقت الذي تغلق فيه نافذة الانتقالات في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في 2 من الشهر القادم.

وبحال إتمام الانتقال، ستشهد مدينة تورينو صفقة جديدة من العيار الثقيل، بعد عام واحد فقط من قدوم كريستيانو رونالدو، الأمر الذي يوضح نيته ​​في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وضم باريس سان جيرمان نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو صيف عام 2017، ونظراً لأن قيمة ديبالا تقدر بحوالي 100 مليون يورو، فهذا يعني أن يوفنتوس سيتعين عليه أن يضع مبلغاً كبيراً أو لاعبين أكثر لإنهاء الصفقة، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "آس" الإسبانية أن يوفي سيقدم ديبالا بالإضافة إلى 100 مليون يورو لاستقطاب نيمار.