صفقة تبادلية تقرّب إيكاردي من آرسنال

أكد تقرير بريطاني الجمعة إمكانية إبرام صفقة تبادلية في السوق الصيفي بين إنتر ميلان وآرسنال.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية، أنه عُرض على النادي اللندني الحصول على خدمات ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر المعار إلى باريس سان جيرمان مقابل ارتداء بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم الغانرز لقميص النيراتزوري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا توجد نية لدى سان جيرمان لشراء إيكاردي، كما يرفض إنتر عودته إلى سان سيرو، بسبب توتر علاقته مع الجماهير والإدارة.

ويحق لسان جيرمان تحويل إعارة إيكاردي إلى بيع نهائي الصيف القادم نظير 70 مليون يورو.

وأوضحت أن الصفقة التبادلية ستكون مفيدة للناديين، لا سيما أن هناك احتمالية لدى آرسنال لخسارة أوباميانغ مقابل 30 مليون جنيه استرليني فقط مع وجود اهتمام من قبل المنافس مانشستر يونايتد.