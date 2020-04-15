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صفقة تبادلية كبيرة بين برشلونة وإنتر

منشور 15 نيسان / أبريل 2020 - 02:47
لاوتارو وغريزمان
لاوتارو وغريزمان

تداولت تقارير إعلامية رغبة إنتر في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة لمنحه خدمات لاوتارو مارتينيز ضمن سعي البارسا لتدعيم مركز المهاجم الصريح.

وستطلب إدارة النيراتزوري من البلاوغرانا استبدال مارتينيز بالنجم أنتوان غريزمان، لتستغل بذلك الوضع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وسبق لبرشلونة أن طرح العديد من الأسماء على إنتر من أجل إتمام صفقة لاوتارو إلا أن جميعها لم تلق إعجاب المدرب أنتونيو كونتي الذي استقر في نهاية المطاف على غريزمان وفقاً للتقارير.

يذكر أن لاوتارو يبلغ من العمر 22 عاماً، فيما يبلغ غريزمان 29 عاماً من العمر، مما يعني أن برشلونة سيكون الطرف الأكثر استفادة من الصفقة إن تمت على المدى البعيد.

Via SyndiGate.info


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