صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ميلان وروما

سلط موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي الضوء على تطور جديد في مستقبل ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان.

ووفقاً للموقع، وجه روما اهتمامه إلى ضم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل دعم خط هجومه الموسم الجديد.

وكان روما يرغب فى ضم غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس، لكن الأخير لم يبد أي إشارة إيجابية صوب الانتقال إلى الجيالوروسي، ويريد روما استغلال رغبة أنتونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، في ضم إيدين دجيكو مهاجم نادي العاصمة الإيطالي من أجل حسم صفقة إيكاردي.

وسيكون عرض الذئاب المقدم للنيراتزوري بقيمة 40 مليون يورو إلى جانب بطاقة دجيكو، مقابل إيكاردي.

وترى إدارة روما أن العرض سينال إعجاب مسؤولي إنتر ميلان الذين قرروا الاستغناء عن إيكاردي المثير للجدل، وكونهم يرغبون بضم دجيكو خلال الفترة الماضية.