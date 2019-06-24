صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر

كشفت تقارير إيطالية اليوم أن برشلونة وإنتر يفكران بإبرام بصفقة تبادلية تضم الثنائي آرتورو فيدال ورادجيا ناينغولان.

جاء هذا وفقاً لشبكة "سبورتس ميدياسيت" التي أكدت حاجة النيراتزوري للمحارب التشيلي في الموسم الجديد بعد قدوم المدرب أنتونيو كونتي.

وسبق لفيدال اللعب تحت إشراف كونتي في يوفنتوس قبل رحيل التشيلي لبايرن ميونيخ والإيطالي لتدرب منتخب بلاده.

وتواجه الصفقة عدة أزمات حيث أن برشلونة اشترى فيدال من بايرن مقابل 18 مليون يورو فقط، بينما جاء ناينغولان لإنتر مقابل 38 مليون.

كما تعد مشاكل البلجيكي الخاصة بالإصابات وعدم الإلتزام في إنتر الموسم الماضي وفارق الراتب الكبير بينه وبين فيدال من ضمن الأزمات التي تهدد حدوث الصفقة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيدال كان سينضم لصفوف إنتر الصيف الماضي قبل أن يتدخل برشلونة في الصفقة ويحصل على خدماته.