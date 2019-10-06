صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتوتنهام

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد وتوتنهام، يعود بموجبها لوكا مودريتش إلى النادي اللندني مقابل توجه كريستيان إيريكسن إلى العاصمة الإسبانية.

ويتبقى أقل من عام في عقد الدولي الدنماركي مع سبيرز، لذلك بات بإمكانه الرحيل مجاناً إلى أي فريق جديد نهاية الموسم الجاري دون دفع مقابل لفريقه.

في المقابل، يسعى ريال لتجديد دماء خط وسطه بعد تقدم مودريتش في السن، لذلك قد يعود الكرواتي مرة أخرى إلى ناديه السابق الموسم القادم.

يذكر أن يوفنتوس يحاول أيضاً ضم إيريكسن بعرض راتب كبير عليه، إلا أن الأمور تصب في صالح ريال مدريد حتى هذه اللحظة وفقاً لمصادر مقربة من الطرفين.