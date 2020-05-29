صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في المفاوضات بين ريال مدريد ونظيره مانشستر يونايتد، من أجل ضم بول بوغبا نهاية الموسم الجاري.

وأبدى الفرنسي رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وسط تقارير عن رغبة يوفنتوس وريال مدريد في التعاقد معه.

وحاول ريال مدريد ضم بوغبا مطلع الموسم الجاري بطلب من المدرب زين الدين زيدان الذي يحلم بالتعاقد مع مواطنه، لكنه اصطدم بالمطالب المادية المبالغ فيها من الشياطين الحمر.

وأشارت صحيفة “ذا سن“ البريطانية أن ريال مدريد يمكنه عرض ما يصل إلى أربعة لاعبين من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء اللاعبين الأربعة سيكونون مارتن أوديغارد وخاميس رودريغيز وبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز”.

وأضافت الصحيفة أن زيدان لا يزال يريد بوغبا، وسيحاول ريال مدريد التعاقد معه بوضع هذه الأسماء الأربعة على طاولة المفاوضات، ليقبل يونايتد برحيل نجمه الفرنسي إلى النادي الملكي.