صفقة تبادلية محتملة تنقل كانسيلو إلى برشلونة

أكدت تقارير أن برشلونة يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات القادم.

وأشارت صحفية ”ماركا“ الإسبانية إلى أن النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، وذلك في صفقة تبادلية تقضي بانتقال مواطنه نيلسون سيميدو إلى صفوف السيتيزنز.

وكان كانسيلو قد انتقل الصيف الماضي إلى سيتي قادماً من يوفنتوس، في صفقة تبادلية أيضاً كان طرفها الثاني الظهير دانيلو، لكن البرتغالي لم ينجح في إقناع المدرب بيب غوارديولا بقدراته.

من جانبها، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن إدارة البارسا مهتمة بالتعاقد مع كانسيلو نظراً لقدراته الفنية الكبيرة وتوافقه مع طريقة لعب المدرب كيكي سيتيين، لكن المقابل المادي يظل العقبة الوحيدة نحو إتمام الصفقة، إذ يرى البلوغرانا أن قيمة سيميدو السوقية أعلى في الوقت الحالي من مواطنه.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة كان يرغب في التعاقد مع كانسيلو منذ أن كان يلعب في فالنسيا وقبل انتقاله للدوري الإيطالي، لكنها فضلت عليه سيميدو بسبب تفوقه من الناحية البدنية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن وكيل الأعمال جورجي مينديش، والذي يمثل كانسيلو وسيميدو، هو من اقترح إتمام الصفقة التبادلية، مضيفة أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إقناع كافة الأطراف بإتمامها.