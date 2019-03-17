صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وتشيلسي

إيدين هازارد

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يستعد للتضحية بجناحه غاريث بايل من أجل الحصول على خدمات إيدين هازارد نجم تشيلسي.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال يريد إبرام صفقة تبادلية مع النادي الإنجليزي، يحصل بموجبها على هازارد مقابل انضمام بايل للبلوز.

ويعد الدولي البلجيكي أحد أبرز أهداف الملكي منذ الصيف الماضي، حيث كان يتصدر قائمة النجوم المرشحين لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

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زيدان يستهدف ستيرلينغ

وأضافت الصحيفة أن التخلص من الجناح الويلزي يأتي في مقدمة أولويات زيدان، من أجل توفير راتبه المرتفع مقارنة بما يقدمه مع الفريق.

وكان النادي الملكي قد أعلن عن أولى صفقاته الجديدة، منذ أيام حيث نجح في ضم إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي لمدة 6 مواسم، بداية من الموسم المقبل وحتى يونيو من عام 2025.