صفقة دفاعية جديدة تقترب من برشلونة

يدرس برشلونة إمكانية التخلي عن مدافعه جونيور فيربو، والتفاوض مع لاعب آخر لتعويضه خلال فترة الانتقالات القادمة.

انتقل فيربو للبارسا الصيف الماضي قادماً من ريال بيتيس، لكنه فشل في المشاركة أساسياً مع الفريق، مع اهتمام من روما للحصول على خدماته.

كما أن إنتر يفكر بضم المدافع وسط محاولات مستمرة من برشلونة بإدخاله في صفقة تبادلية للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الإيطالي.

وقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية استهداف برشلونة لنيكولاس تاليافيكو ظهير أياكس أمستردام الأيسر، كبديل مناسب لفيربو، وحتى ينافس جوردي آلبا اللاعب الأساسي في تشكيل المدرب كيكي سيتيين.

ويقدم الأرجنتيني مستويات جيدة مع أياكس منذ فترة طويلة، وكان قريباً من الانضمام لأتلتيكو مدريد الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

ومن المتوقع دخول برشلونة في مفاوضات مكثفة مع ريكاردو شليبر وكيل تاليافيكو خلال الأسابيع القليلة القادمة، لإقناعه بالانضمام للفريق والعمل مع فرينكي دي يونغ زميله السابق في أياكس.

يذكر أن سعر تاليافيكو وصل إلى 25 مليون يورو الصيف الماضي، لكن من المتوقع انخفاض قيمته السوقية تزامناً مع أزمة فيروس كورونا.