صفقة شتوية مرتقبة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

يجري يوفنتوس وباريس سان جيرمان، مفاوضات في الفترة الأخيرة، حول إجراء صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة «توتو سبورت»، فإن النادي الباريسي مهتم بالتعاقد مع إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس، والذي يعاني من التهميش منذ وصول ماوريتسيو ساري للإدارة الفنية للبيانكونيري.

وأضافت أن يوفي يرغب بدوره في ضم ليوناردو باريديس لاعب سان جيرمان، مما يمهد لصفقة تبادلية بين الفريقين.

ونوهت الصحيفة أن الثنائي تشان وباريديس يرغبان في تغيير الأجواء والرحيل.

وتابعت أن المنفعة الاقتصادية ستكون كبيرة ليوفنتوس، خاصة وأن تشان وصل في صيف 2018 بصفقة مجانية بعدما رحل عن ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الألماني سيغادر بشكل شبه مؤكد في يناير المقبل، رغم العملية الجراحية التي خضع لها زميله سامي خضيرة.

وتهتم العديد من الأندية بالتعاقد مع تشان، في مقدمتها بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وفيورنتينا، إلا أن دعوة مواطنه توماس توخيل مدرب بي إس جي، وطموحات الفريق الباريسي قد تلعب دوراً في ضمه.