صفقة قياسية تعيد سانشو إلى الدوري الإنجليزي

سلطت الصحف البريطانية الضوء على العودة المرتقبة للنجم الشاب جايدون سانشو للدوري الإنجليزي، في ظل الصراع المحتدم بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على خدماته.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ إلى أن الثنائي على استعداد لدفع مبلغ يصل إلى 120 مليون جنيه أسترليني، من أجل الحصول على خدمات الجناح الإنجليزي الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً.

بدورها، أشارت صحيفة ”دايلي إكسبريس“ إلى القيمة السوقية المرتفعة للنجم المتألق، مؤكدة أن مبلغ 120 مليون جنيه لن يمثل مشكلة لأندية البريميير ليغ في سبيل الحصول على خدمات سانشو الذي يعد واحداً من أبرز المواهب في أوروبا حالياً.

ويقدم سانشو موسماً مميزاً بقميص بوروسيا دورتموند، إذ شارك في 19 مباراة في الدوري الألماني، وتمكن من تسجيل 12 هدفاً وصناعة 13 هدفاً آخر حتى الآن، كما تألق في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين وصنع مثلهما خلال دور المجموعات.

وكان سانشو قد بدأ مسيرته عام 2007 في ناشئي واتفورد، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2015، لكنه لم يجد فرصة للصعود إلى لفريق الأول، ليختار بوروسيا دورتموند الذي بدأ في صفوفه مسيرة رائعة من التألق 2017.