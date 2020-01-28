صفقة كافاني تنتظر الكلمة الأخيرة قبل إغلاق نافذة الانتقالات

ذكرت تقارير فرنسية، أن أتلتيكو مدريد لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان على ضم إيدينسون كافاني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

ويرغب النادي المدريدي بشدة في تعزيز هجومه، قبل مواجهة ريال مدريد السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في ثمن النهائي.

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إلى استمرار المفاوضات بين الجانبين على أمل التوصل إلى حل قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وسيكون أمام النادي الفرنسي مهمة صعبة لإيجاد بديل بحال رحيل كافاني، خاصة أنه لا يوجد الكثير من الوقت، إذ يغلق السوق الشتوي أبوابه في الأول من الشهر المقبل.

ويرغب سان جيرمان في بيع الدولي الأوروغوياني مقابل 15 إلى 20 مليون يورو، بينما قدم أتلتي 10 ملايين يورو فقط حتى الآن.

وشارك كافاني في 14 مباراة هذا الموسم، مع بي إس جي، في مختلف المسابقات، إذ سجل 5 أهدف وصنع آخر.