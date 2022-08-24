صفقة مفاجئة... هل سيعود ديباي إلى مانشستر يونايتد؟

تدرس إدارة مانشستر يونايتد إعادة النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومع وصول المدير الفني إيريك تين هاغ للإشراف على فريق الشياطين الحمر، بات التفكير بجلب نجم أولمبيك ليون السابق وارداً لدى إدارة النادي الإنجليزي.

وتتطلع إدارة البارسا لبيع المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، وهو أمر سيسهل من عملية تسجيل التعاقدات العالقة.

وبدا أن يوفنتوس الطرف الأقرب للظفر بتوقيع ديباي، إلا أن الأجور الكبيرة التي يطالب بها عرقلت من إتمام انتقاله إلى تورينو.

ما هي قيمة ديباي حالياً؟

ولن يمانع مانشستر يونايتد تقديم أجر ضخم حتى يقتنص اللاعب كون سعره لن يتجاوز حاجز الـ 8 ملايين جنيه استرليني في ظل تبقي موسم واحد على اتفاقه الحالي مع برشلونة.