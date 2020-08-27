صلاح الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي والرابع عالمياً

احتل النجم محمد صلاح هداف ليفربول صدارة لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث الأجور، وجاء في المركز الرابع عالمياً في عالم كرة القدم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.

وقالت مجلة "فوربز" الأميركية المتخصصة في المال والأعمال أن المصري احتل المركز الرابع والثلاثين بين أعلى الرياضيين أجراً في العالم، حيث بلغت أرباحه في عام 2020 35.1 مليون دولار.

واستمرت القوة العالمية لصاحب القميص رقم 11 في ليفربول في الصعود في عام 2020، مع براعة الملك المصري على أرض الملعب والتي تضاهي نجوميته خارج الملعب.

ويحتل النجم البالغ عمره 34 عاماً المركز 34 في تصنيف فوربز السنوي للرياضيين الأعلى أجراً في العالم، بأرباح بلغت 35.1 مليون دولار (26.7 مليون جنيه).

واحتل صلاح المركز الرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم من حيث الأجور، خلف كريستيانو رونالدو (المركز الثاني، 105 ملايين دولار)، وليونيل ميسي (المركز الثالث، 104 ملايين دولار)، ونيمار (رقم 4، 95.5 مليون دولار).

وتأخذ مجلة فوربز في الاعتبار رواتب الرياضيين ومكافآتهم وصفقات رعاية أخرى، حيث تقدم صلاح من المركز 99 في عام 2019 بفضل زيادة الأرباح التي بلغت 10 ملايين دولار.

ويمثل راتبه البالغ 23.1 مليون دولار ما يقرب من ثلثي إجمالي أرباحه، حيث يعزز عقده المتميز للغاية في ليفربول أرقامه، بالإضافة إلى راتبه الأسبوعي البالغ 200 ألف جنيه إسترليني.

وبلغ إجمالي صفقات الرعاية مع ثلاث شركات كبرى ضمن صفقات أخرى 12 مليون دولار، مع نمو مكانته كواحد من اللاعبين الرائدين في العالم عاماً بعد عام.

ورغم أن وباء كورونا تسبب في تخفيض أجور الرياضيين في العالم، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 9٪ من 2019 مقارنة بالعام الحالي 2020، إلا أن إجمالي إيرادات أفضل 100 رياضي بلغ 3.6 مليار دولار.

وتصدر نجم التنس السويسري روجر فيدرر القائمة بعدما تغلب على رونالدو وميسي بإجمالي أرباح بلغ 106.3 مليون دولار.