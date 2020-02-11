صلاح الأغلى في العالم متفوقاً على ميسي ورونالدو

احتل النجم محمد صلاح المركز الأول بين لاعبي العالم من حيث القيمة التسويقية متفوقاً على نجم برشلونة ليونيل ميسي بـ 10 ملايين يورو، حيث بلغت قيمة المصري 150 مليون يورو.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصاءات وانتقالات اللاعبين، قائمة اللاعبين الـ 10 الأغلى في العالم في مركز الجناح الأيمن.

وجاء هداف الريدز أولاً، تلاه نجم ميسي بقيمة 140 مليون يورو.

وحل في المركز الثالث النجم الشاب جايدون سانشو (19 عاماً) مهاجم بوروسيا دورتموند بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو.

ولم يجد النجم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس مكاناً له بين العشرة الآوائل في قائمة اللاعبين الأغلى تسويقياً.