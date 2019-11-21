صلاح الأكثر تسديداً على المرمى في الدوري الإنجليزي

تصدر النجم محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2019-2020.

ونشر حساب الدوري عبر "تويتر" القائمة التي تصدرها مهاجم ليفربول بـ 50 تسديدة متساوياً مع هداف مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، بينما جاء لاعب تشيلسي تامي آبراهام في المركز الثالث بـ 38 تسديدة، ولاعب الريدز روبرتو فيرمينو رابعاً (37 تسديدة).

وسجل المصري 6 أهداف هذا الموسم، بينما يتصدر نجم ليستر سيتي جايمي فاردي ترتيب الهدافين بـ 11 هدفاً.

ويتصدر ليفربول الترتيب العام برصيد 34 نقطة، مقابل 26 نقطة لكل من ليستر سيتي وتشيلسي (الثاني والثالث)، و25 نقطة لمانشستر سيتي الرابع.