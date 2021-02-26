صلاح السادس في قائمة أغلى لاعبي العالم

دخل محمد صلاح هداف ليفربول قائمة أغلى لاعبي العالم التي أعلنتها شبكة "كاي بي إم جي" المتخصصة في احصائيات كرة القدم.

واحتل الدولي المصري المركز السادس بـ 115 مليون يورو.

وجاء في المركز الأول كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بقيمة 185 مليون يورو، وبعده هاري كاين مهاجم توتنهام بقيمة 125 مليوناً.

وحصل على المركز الثالث رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث بقيمة 125 مليون يورو أيضاً.

وجاء جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند خامساً بقيمة 118 مليون يورو بفارق 3 ملايين عن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومحمد صلاح الذي تصل قيمتهم التسويقية إلى 115 مليون يورو لكلٍ منهم، وأصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي.