صلاح خارج قائمة الأفضل في إنجلترا مجدداً

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا الجمعة، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت الجماهير.

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، رغم فوزهما بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع ساديو ماني، نجم الريدز.

وشملت القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري المحلي للموسم الثاني على التوالي، وهم: سيرجيو أغويرو، ورحيم ستيرلينغ، وبيرناردو سيلفا، إلى جانب لاعبين من ليفربول هما فيرجيل فان دايك، وساديو ماني، بالإضافة إلى إيدين هازارد من تشيلسي.

وكان فان دايك قد توج بجائزة لاعب الموسم، المقدمة من الرابطة، والآن بات مرشحاً لجائزة التصويت الجماهيري.

يذكر أن صلاح فاز بالجائزتين، الموسم الماضي، لكنه لم يُرشح لهما هذا الموسم.

وحل ليفربول ثانياً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة خلف البطل مانشستر سيتي، بعد منافسة محتدمة على مدار الموسم.