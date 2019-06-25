صلاح رأس حربة أمام جمهورية الكونغو

كشف تيتو غارسيا مساعد مدرب المنتخب المصري، عن تفكير الجهاز الفني بقيادة خافيير أغيري، في الدفع بمحمد صلاح مهاجماً صريحاً خلال اللقاء المرتقب أمام الكونغو الديمقراطية غداً ضمن كأس الأمم الإفريقية.

وقال غارسيا، في تصريحات صحفية أمس أن صلاح قادر على اللعب في أي مركز دون تقصير.

وأضاف أن المباراة ستشهد تغييرات في مراكز بعض اللاعبين وفقاً لمجرياتها، وطريقة لعب المنافس، الذي يملك أكثر من لاعب قوي.

ولفت مساعد المدرب إلى أن الجهاز الفني فضل عدم الدفع بصلاح في مركز رأس الحربة خلال افتتاح كأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي، لأنه لم يكن في أفضل حالاته بعد موسمه المرهق مع ليفربول.