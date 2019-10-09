صلاح رجل العام في احتفالية GQ بأبو ظبي

حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة "رجل العام" التي تمنحها مجلة GQ العالمية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في أبو ظبي.

وتحرص المجلة العالمية على تكريم النجوم أصحاب التأثير الكبير في التقارب الحضاري والثقافي العالمي.

ويعد الدولي المصري واحداً من النجوم الذين يلعبون دوراً مهماً في هذا الجانب، فقد نجح خلال السنوات الماضية في تغيير نظرة الغرب إلى الثقافة والحضارة العربية، وفقاً لتأكيدات تقارير بريطانية عدة.

أقيم حفل المجلة العالمية في متحف اللوفر في أبو ظبي، وهو المكان الأكثر رمزية في الشرق الأوسط لتمازج وتقارب الحضارات، حيث يضم المتحف مجموعة من الأعمال الفنية والتاريخية التي تجسد وتسلط الضوء على التاريخ الإنساني المشترك، والقصص التي تعمق من رسالة التسامح بين الجميع دون النظر إلى العرقية أو الجنسية أو الدين، أو التباين في ثقافات الشعوب.

وعبر النجم المصري عن شعوره بالامتنان للاستقبال والحفاوة التي لقيها في أبو ظبي، خاصة أنه اعتاد القدوم إلى الإمارات سواء بمفرده أو رفقه فريق ليفربول الذي سبق له إقامة معسكرات تدريبية في دبي.

ولم يتردد صلاح في إظهار مشاعره الفياضة تجاه جماهير المنتخب المصري، خاصة أن أزمة التصويت له في جوائز فيفا تترك أثراً في علاقته مع الجماهير، بعد أن أزال اسم المنتخب المصري بحسابه في تويتر.

وقال صلاح خلال التكريم في لوفر أبو ظبي: "أشعر بالحب والتشجيع الدائم في كل مكان أذهب إليه، خاصة حينما يتعلق الأمر بالجماهير المصرية والعربية".

وحرص النجم المصري على التجول في قاعات متحف اللوفر الذي يحظى بزيارة جميع نجوم ومشاهير الكرة العالمية، ممن تتاح لهم فرصة القدوم إلى أبو ظبي، وسبق أن أرسل نجم ريال مدريد سيرخيو راموس رسالة إنسانية من قلب متحف اللوفر، خلال مشاركته مع ريال في مونديال الأندية بأبو ظبي 2018، حيث قال: "هنا أبو ظبي، حيث الحضارة والثقافة والفنون وكذلك كرة القدم".

كما سبق أن جاء زين الدين زيدان إلى أبو ظبي مع عائلته في يناير الماضي، وظهر في زيارة لمتحف اللوفر، لإدراكه أن هذا المتحف هو أحد شرايين التواصل الحضاري مع العالم.

وتحرص الإمارات على هذا التواصل والتقارب اللافت مع مختلف الحضارات والثقافات، وكتب زيدان تعليقاً مختصراً عن هذه الزيارة بقوله "زيارة رائعة".