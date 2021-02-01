صلاح: سجلت الكثير من الأهداف في شباك ويست هام

أبدى محمد صلاح، نجم ليفربول سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه على ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال المصري الذي سجل هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في تصريحات إعلامية: "حققنا فوزاً جيداً في ثاني مباراة نخوضها خارج ملعبنا، ويست هام فريق صعب للغاية قدم مباراة جيدة وسبق أن سجلت في مرماه العديد من الأهداف.

"نحتاج إلى الاستمرار في تحقيق الفوز هذا ما ينقصنا من أجل المنافسة على لقب الدوري.

"لا أحب تقنية الفيديو، لأنها تقتل متعة كرة القدم، في بعض الدول الأخرى تمنح المهاجم مساحة أكبر، لا أريد أن أتعرض لغرامة، لكن رأيي أني لا أحبها.

"إذا كنت تريد الفوز بالدوري الإنجليزي، عليك أن تفوز بكل مباراة، كان مانشستر سيتي يعاني بداية الموسم، ثم عانينا نحن في المباريات الأخيرة".