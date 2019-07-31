صلاح ضمن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الأفضل لعام 2019.

شهدت اختيارات فيفا تواجداً متوقعاً لثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك، لمساهمتهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ويتنافس معهم الثنائي ليونيل ميسي من برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وبعد الموسم المميز لأياكس أمستردام وفوزه بالدوري الهولندي، وتأهله لنصف نهائي الأبطال، ظهر فرينكي دي يونغ المنضم حديثاً لبرشلونة، مع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد ضمن المرشحين.

وتكتمل قائمة المرشحين بهاري كاين مهاجم توتنهام، وإيدين هازارد جناح ريال مدريد، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي، عن بداية عملية التصويت تمهيداً لاختيار الفائز بالحفل السنوي للاتحاد.

وجاءت المفاجأة الأكبر بغياب آليسون بيكر حارس ليفربول، رغم مشاركته مع ثلاثي الريدز بتحقيق لقب الأبطال، والفوز مع منتخب بلاده البرازيلي بكوبا أميركا.

كما أثار غياب بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي العديد من علامات الاستفهام، نظراً لمستواه المميز مع الفريق الذي ساهم في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب حصده لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.