صلاح كان قريباً من العودة إلى تشيلسي

درس النجم الدولي المصري محمد صلاح العودة إلى تشيلسي فريقه السابق قبل أن يوقع على عقدٍ جديدٍ مع ليفربول وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وأنهى "مو" الجدل فيما يخص مستقبله يوم الجمعة الماضي حينما أعلن النادي الإنجليزي رسمياً عن تمديد فترة بقائه في ملعب آنفيلد حتى صيف عام 2025.

وبدا أن المهاجم الذي أتم مؤخراً عامه الثلاثين سيكمل الموسم الأخير في عقده مع الريدز ويغادر بعده مجاناً نظراً لعدم توصله لاتفاق مناسب مع إدارة النادي حول التجديد.

لكن ليفربول وافق في نهاية المطاف على مطالب هدافه الأول حتى لا يخسره كما حصل مع زميله السابق السنغالي ساديو ماني الذي قرر الرحيل صوب بايرن ميونيخ.

وكان صلاح وفقاً للصحيفة البريطانية يفكر في الرجوع إلى تشيلسي، وهو أمر ساهم على ما يبدو في إجبار الريدز على الرضوخ لمطالبه.