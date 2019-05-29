صلاح: ليفربول قادر على حصد دوري الأبطال

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول، عن ثقته التامة في لاعبي الريدز بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام يوم 1 يونيو المقبل بإسبانيا.

وقال الدولي المصري، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أن ليفربول قادر على حصد اللقب، خاصة وأن قيمة المدرب يورغن كلوب الكبيرة تزيد من فرص الريدز في تحقيق اللقب.

وتطرق نجم ليفربول، للحديث عن مواجهة توتنهام قائلاً: "ستكون معقدة جداً، بسبب مواجهة الفريق الإنجليزي من قبل في الدوري الإنجليزي، لكن البطولة ستكون لليفربول والفريق يريد الفوز بها.

"ستكون المباراة حساسة جداً بالنسبة للاعبين، الجميع متحمس لخوض هذه المواجهة المصيرية والمرتقبة.

وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.

وفي المقابل نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك النسخة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.