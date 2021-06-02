صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء عن ترشيحاتها لجوائز الموسم الفائت، بعد أن انتهت منافساته رسمياً قبل عدة أيام، والتي شهدت تصدر النجم محمد صلاح هداف ليفربول ومنافسته على أكثر من جائزة، بعد أدائه المميز مع الريدز لموسم 2020-2021.

وتواجد المهاجم المصري ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

أما فيما يخص جوائز أجمل هدف في الموسم، فظهر صلاح بهدفه في مرمى ويست هام يونايتد في شهر يناير الماضي، عندما استلم كرة طولية وضعها في مرمى لوكاس فابيانسكي ببراعة.

وينافس صلاح على هذه الجائزة أهداف جايمس ماديسون في مرمى مانشستر سيتي، ومانويل لانزيني في مرمى توتنهام، وسيباستيان هالار في مرمى كريستال بالاس، وبرونو فيرنانديش في مرمى إيفرتون.

إلى جانب هدف جيسي لينغارد في مرمى ولفرهامبتون، وإيريك لاميلا في شباك آرسنال، وإيدينسون كافاني ضد فولهام.