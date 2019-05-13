صلاح وماني وأوباميانغ يتقاسمون جائزة الحذاء الذهبي

تقاسم محمد صلاح نجم ليفربول جائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع ساديو ماني زميله في صفوف الفريق الأحمر، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، ليصبح لقب هداف المسابقة العريقة إفريقياً خالصاً.

كما حصل آليسون بيكر حارس مرمى ليفربول جائزة "القفاز الذهبي" لمحافظته على نظافة شباكه 21 مباراة.

وتصدر صلاح وأوباميانغ وماني قائمة هدافي البطولة برصيد 22 هدفاً لكل منهم، ليتفوقوا بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيهم سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وأحرز ماني هدفين خلال فوز فريقه ليفربول 2-0 على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة للمسابقة أمس الأحد، فيما سجل أوباميانغ هدفين أيضاً في فوز فريقه آرسنال 3-1 على مستضيفه بيرنلي.

في المقابل، اكتفى أغويرو بتسجيل هدف وحيد في فوز مانشستر سيتي، المتوج باللقب هذا الموسم 4-1 على مستضيفه برايتون.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي الممتاز على تقاسم الجائزة حال تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة، دون النظر إلى عدد الأهداف المصنوعة أو نسبة المشاركة في المباريات.