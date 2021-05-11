صلاح وماني يتصالحان داخل ليفربول بعد عام من الخصام

كشفت تقارير عن إصلاح العلاقة بين محمد صلاح هداف ليفربول وزميله ساديو ماني.

وشهدت مباراة ليفربول وساوثهامبتون التي أقيمت السبت، عودة الوئام بين النجمين المصري والسنغالي، خاصة وأن «مو» صنع هدفه الأول منذ فترة طويلة، لأسد التيرانغا، إذ تمكن ماني من إسكان الكرة في شباك القديسين.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن هدف ماني الذي جاء من صناعة صلاح، هو الأول الذي يشترك فيه الثنائي معاً هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، خاصة وأن آخر هدف اشترك فيه الثنائي كان في يونيو من العام الماضي، خلال اللقاء أمام كريستال بالاس.

وكانت الأنانية عنوان العلاقة بين اللاعبين في المباريات الماضية، والتي تسببت في مشاكل كثيرة بينهما.

وأنهى ماني أطول سلسلة مباريات له بدون تسجيل أهداف على ملعب آنفيلد في البريميرليج، بعدما هز شباك ساوثهامبتون، وسجل ماني أول هدف بالبريميير ليغ على ملعب آنفيلد، بعد 9 مباريات منذ أن سجل آخر أهدافه على ملعب فريقه.