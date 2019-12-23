صلاح ومحرز وماني ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

تصدر النجمان المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والممنوحة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وضمت القائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 ثنائي ليفربول صلاح والسنغالي ساديو ماني بجانب محرز لاعب مانشستر سيتي.

وكشف كاف أمس الأحد عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في الحفل السنوي الذي سيقام بمدنية الغردقة في السابع من يناير المقبل.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي الأحد أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد تصويت من لجنته الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الاستعراض، كما تضمن الاختيار تصويت مجموعة مختارة من أساطير كاف المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي الأبرز في كرة القدم الإفريقية.

وشارك الأساطير في عملية التصويت للاعب العام.

وضمت القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة التونسي أنيس البدري (الترجي) والمصري طارق حامد (الزمالك) والجزائري يوسف البلايلي (الترجي /‏ أهلي جدة).

وفي فئة أفضل لاعب شاب، ضمت القائمة المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند) والنيجيري سامويل تشوكويزي (فياريال) والنيجيري فيكتور أوسيمين (ليل).

ويتنافس في القائمة النهائية لأفضل مدرب، السنغالي ألو سيسيه (منتخب السنغال) والجزائري جمال بلماضي (منتخب الجزائر) والتونسي معين الشعباني (الترجي).

أما في فئة أفضل منتخب، فضمت القائمة كل من الجزائر ومدغشقر والسنغال.