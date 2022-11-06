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صلاح يتألق ويقود ليفربول لهزيمة توتنهام في عقر داره

منشور 06 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:22
صلاح يعود للتألق ويقود ليفربول للفوز (المصدر: أ ف ب)
صلاح يعود للتألق ويقود ليفربول للفوز (المصدر: أ ف ب)

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول للتفوق على مستضيفه توتنهام بهدفين لهدف اليوم الأحد في المباراة القوية التي جرت على ملعب توتنهام لحساب الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل "مو" الهدفين في الدقيقتين 11 و 40 رافعاً رصيده الشخصي إلى 6 أهداف في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

فيما حمل هدف سبيرز الوحيد توقيع هاري كين في الدقيقة 70.

ليفربول يواصل تسلق سلم الترتيب

بهذا الفوز، رفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الرابع، وهو السقوط الرابع لفريق المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي الموسم الجاري في البطولة.

كلمات دالة:ليفربولتوتنهاممحمد صلاحهاري كاينالدوري الإنجليزي

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