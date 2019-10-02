صلاح يتألق ويمنح ليفربول فوزاً ضرورياً على سالزبورغ

نجح ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز الأول له بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تغلبه على ضيفه سالزبورغ النمساوي بنتيجة 4-3 على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح حامل اللقب مشواره في المسابقة بهزيمة من نابولي ضمن الجولة الأولى بنتيجة 2-0، ليدخل المباراة ولا بديل له عن الفوز.

البداية كانت لصالح صاحب الأرض بشكل مبكر، بهدف من ساديو ماني بفضل مساعدة روبرتو فيرمينو في الدقيقة 9.

أضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني بعد قرابة ربع ساعة.

وعاد محمد صلاح من جديد لهز الشباك بهدف ثالث للريدز في الدقيقة 36، ليرتفع رصيده إلى 11 هدف في آخر 13 مباراة له ضمن البطولة.

وفي الدقيقة 39 من زمن اللقاء، حاول سالزبورج العودة بإحراز الهدف الأول عن طريق هي تشان هوانغ.

لم يحمل الشوط الثاني مفاجآت سعيدة للريدز، حيث عاد سالزبورغ للمباراة ليقلب النتيجة تماماً بشكل مفاجىء، حين أحرز تاكومي مينامينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 56.

وسجل إيرليج هالاند الثالث بعدها بـ 4 دقائق فقط.

لكن صلاح عاد للصورة ليسجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 69 منقذاً فريقه من التعادل، وليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في آخر 13 مواجهة في المسابقة.

بهذا الفوز، بات ليفربول في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورغ الثاني، بينما يحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط.