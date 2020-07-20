صلاح يتبرع من جديد لقريته نجريج

تبرع النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول بـ 3 بوابات تعقيم وتطهير لفائدة محافظة الغربية ومستشفى نجريج ومركز شباب محمد صلاح في بلاده.

وذكرت تقارير مصرية أن والد صلاح وشقيقه، قدما البوابات للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتم التقاط الصور التذكارية، بحضور شباب قرية نجريج مسقط رأس اللاعب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الدكتور طارق رحمي، أثنى على الجهود التي يقوم بها صلاح، في مشاركة بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن صلاح يحتل المركز الرابع على جدول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن متصدر القائمة جايمي فاردي هداف ليستر سيتي قبل مرحلتين من نهاية المسابقة.