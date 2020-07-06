صلاح يتحدث عن المباراة التي جعلته ينهار من البكاء

كشف النجم محمد صلاح عن المباراة التي جعلته "ينهار من البكاء"، بعد مباراة ليفربول الموسم الماضي، والتي أيقن فيها أن لقب الدوري الإيطالي أصبح بعيداً عنهم.

وقال المصري في حديث لمحطة "سكاي سبورتس" أن مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، دفعته للبكاء في غرفة التبديل عقب اللقاء.

وتعادل ليفربول أمام مستضيفه مانشستر يونايتد في فبراير 2019، ليتعرض لضربة قوية في سباقه مع مانشستر سيتي على اللقب، والذي أنهاه في النهاية السيتيزينز بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

وقال صلاح: "أذكر الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد، عندما تعادلنا، ذهبت لغرفة تغيير الملابس وبدأت بالبكاء. هذه هي اللحظة التي شعرت فيها أننا خسرنا لقب الدوري.

"شيء لا يصدق أننا حققنا اللقب هذا الموسم، بعد أن خسرناه بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي".

وقال صلاح أن أول مرة شعر فيها أنهم سيحققون اللقب هذا الموسم، هو عندما هزم ليفربول مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، نهاية العام الماضي.

وحسم ليفربول اللقب هذا الموسم، بفارق كبير عن ملاحقيه، بالرغم من هزيمته أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي بنتيجة 0-4، المرحلة قبل الماضية.