صلاح يتحدث عن هدفه المميز في شباك تشيلسي

قدّم النجم محمد صلاح، هداف ليفربول، اعترافاً مثيراً بعد هدفه الذي جاء من تسديدة صاروخية في مرمى تشيلسي في المواجهة التي انتهت لصالح الريدز بهدفين نظيفين يوم الأحد في قمة المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن الدولي المصري من هز شباك الفريق اللندني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وصلت سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة واستقرت في المقص الأيمن لمرمى الحارس كيبا.

وجاء هدف صلاح بعد 142 ثانية فقط من الهدف الأول الذي سجله زميله ساديو ماني بعد أن تابع برأسه كرة عرضية من قائد الفريق جوردان هندرسون.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 19 ليتساوى مع هداف مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، ليشتعل الصراع بينهما على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي فاز بها النجم المصري الموسم الماضي.

وفي معرض تعليقه على الهدف، قال المصري عقب اللقاء: "لم أفكر، أنا فقط أشعر. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي."

واعتبر صلاح أن الحظ حالفه في هز الشباك من التسديدة البعيدة، وقال وفقاً لموقع ليفربول: "كنت محظوظاً عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة."

إلا أن النجم المصري، وعلى الرغم من هذا الهدف الرائع، لا يزال يعتبر هدفه في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، والذي حصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم العام الماضي المفضل لديه.

وقال: "هدف إيفرتون هو المفضل لدي دائماً، لأنه كان أول لقاء ديربي لي. أعتقد أني استخدمت كل شيء جيداً، القوة والتقنية والمهارات".