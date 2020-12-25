صلاح يتراجع ثلاثة مراكز في قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2020

حل محمد صلاح نجم ليفربول، في المركز الثامن ضمن قائمة صحيفة "غارديان" البريطانية لأفضل 100 لاعب.

وتراجع المصري إلى المركز الثامن في 2020 بعدما حل خامساً في 2019، واختار 241 صحافياً من 71 دولة حول العالم القائمة بناء على نقاط تمنح لكل لاعب.

وتصدر اللائحة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، المتوج بجائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحل ليونيل ميسي قائد برشلونة ثانياً، وخلفه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس في المركز الثالث.

واحتل كيفين دي بروينه لاعب وسط مانشستر سيتي المركز الرابع، يليه ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول.

وظهر إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في المركز السادس، وخلفه كيليان مبابي سابعاً.

في المركز التاسع جاء نيمار دا سيلفا هداف باريس سان جيرمان، ثم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.