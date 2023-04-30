صلاح يتفوق على فاولر في قائمة ليفربول التاريخية

البوابة - واصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول تحقيق الإنجازات بانضمامه لقائمة مميزة عقب تسجيل هدف فريقه الثالث خلال المباراة المثيرة التي انتهت بفوز الريدز اليوم الأحد بنتيجة 4-3 على توتنهام.

ضمن مواجهات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى ملعب آنفيلد، تمكن فريق المدرب يورغن كلوب من اقتناص 3 نقاط مهمة في سباق التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وجاء هدف "مو" وهو الثالث للريدز في الدقيقة 15 من نقطة الجزاء ليصبح في رصيده 17 هدفاً في البريميير ليغ هذا الموسم.

وكانت هذه المباراة الـ 300 للنجم المصري مع ليفربول في جميع البطولات.

وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بإحصائيات كرة القدم أن صلاح تمكن من تسجيل 184 هدفاً مع ليفربول في جميع المنافسات، متفوقاً بالتالي على روبي فاولر أسطورة الريدز الذي سجل 183 هدفاً في 369 مشاركة.

بدوره، نوهت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن المصري أصبح في المركز الرابع ضمن قائمة الأكثر تسجيلاً بقميص ليفربول خلال 300 لقاء.

ويتربع روجر هانت على الصدارة بـ 200 هدف، ثم إيان راش بـ 188 هدفاً، يليه جوردون هادسون بـ 185 هدفاً.