صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو ونيمار

تفوق النجم محمد صلاح على العديد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا، وذلك في قائمة أغلى اللاعبين التي أصدرها مرصد كرة القدم (CIES) وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

واحتل المصري المركز الثاني في القائمة التي تصدرها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من حيث القيمة التسويقية التي وصل إليها 100 لاعب حالياً، إذ احتل الفرنسي الصدارة بقيمة 230 مليون جنيه استرليني، فيما باتت قيمة صلاح 200 مليون جنيه.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن القائمة تعتمد على 57 نقطة يتم فرز اللاعبين على إثرها بناء على العديد من العوامل من بينها عمر اللاعب، والعقد، والمركز، وعدد الدقائق، والأهداف، ووضعه على الصعيد الدولي ونتائج فريقه.

وسبق أن توج صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول على حساب توتنهام هوتسبير، كما نال مؤخراً لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي في النهائي الذي جرى في إسطنبول الأربعاء الماضي.

وحل ثالثاً رحيم ستيرلينغ بقيمة تسويقية بلغت 190 مليون جنيه، ومن خلفه ميسي بـ 153 مليوناً، وخامساً جادون سانشو (145 مليوناً)، ثم ساديو ماني (144 مليوناً)، وهاري كاين (143 مليوناً)، وروبرتو فيرمينو (132 مليوناً) وأنتوان غريزمان (131 مليوناً)، وليروي ساني (125 مليوناً) في قائمة العشرة الآوائل.

ولوحظ غياب النجمين رونالدو ونيمار عن قائمة العشرة الآوائل أيضاً، إذ احتل البرتغالي المرتبة العشرين (108 ملايين جنيه)، خلف إيدين هازارد (110 ملايين جنيه)، وماركوس راشفورد (113 مليون جنيه).

كما غاب عن القائمة، بول بوغبا ونيمار اللذان احتلا المركزين السادس عشر والسابع عشر على التوالي (كلاهما بقيمة 114 مليون جنيه)، لكنهما أقل من فيليب كوتينيو وروميلو لوكاكو وفقاً للقائمة.