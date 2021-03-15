صلاح يتلقى عرضاً مغرياً للرحيل عن ليفربول

تتزايد التقارير التي تشير إلى اقتراب النجم محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما لفت تقرير جديد إلى تلقي الدولي المصري عرضاً مغرياً للانضمام إلى نادٍ جديد.

وحسب موقع Todo Fichajes الإسباني لن يجدد صلاح عقده الذي ينتهي صيف عام 2023، في الوقت نفسه لن يستطيع المصري الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في إسبانيا، الوجهة المفضلة له، إلا أنه قد يعود إلى الدوري الإيطالي مرة جديدة من بوابة يوفنتوس حامل اللقب.

ولفت التقرير إلى أن استمرار الثلاثي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بالإضافة إلى النجم كريستيانو رونالدو ليس مضموناً بالنسبة لإدارة يوفي فيما تسعى للعثور على بدائل محتملة في سوق الانتقالات.

وعاد التقرير ليؤكد أن صلاح سيكون سعيداً بالعودة إلى الدوري الإيطالي وارتداء قميص يوفنتوس في تجربة جديدة، فيما أشار إلى أن فريق السيدة العجوز تقدم للاعب بعرضٍ مغرٍ بالفعل.

وارتبط صلاح خلال الفترة الماضية بالرحيل عن ليفربول، بعدما رفض خلال حوار سابق أجراه مع صحيفة «آس» الإسبانية إغلاق الباب أمام انتقاله في المستقبل إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد أو برشلونة.