صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

توج محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، بتصويت الجماهير.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن صلاح تفوق على جميع منافسيه وحصد جائزة الأفضل عن عام 2020.

وساهم المصري مع زملائه في ليفربول بالظفر بلقب البريميير ليغ، لأول مرة منذ 30 عاماً، وكان قد سجل 19 هدفاً الموسم الماضي، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وجاء جاك غريليش، لاعب وسط أستون فيلا، ثانياً في التصويت، بينما حل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، ثالثاً، بفارق بسيط عن كيفين دي بروينه، صانع ألعاب مانشستر سيتي، وجاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون وساديو ماني وفيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس وحتى السابع.