صلاح يثير التساؤلات حول مستقبله مع ليفربول

اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق الريدز مع النجم المصري لقب الدوري المحلي، بالإضافة لألقاب دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد "مو" في 2023، وقد ارتبط منذ فترة بالانتقال إلى ريال مدريد.

على الرغم من أن صاحب الـ 28 عاماً يرفض التحدث عن أي شيء يتعلق بخططه المستقبلية، إلا أنه لم يفعل ذلك حول التكهنات المستمرة خلال مقابلة.

ورداً على سؤال حول طموحاته، قال صلاح: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. لنرى ما ستجلبه الأيام.

"في الوقت الحاضر فزنا بدوري الأبطال، وبالدوري الإنجليزي الممتاز ، أنا سعيد، دعونا نرى ما سيحدث، لكني سعيد للغاية بالفوز وتحقيق تلك الألقاب".

وأكمل حديثه قائلًا "لا يوجد سر. لا أؤمن بالأسرار في كرة القدم، أؤمن فقط بالعمل الشاق، وعقليتك يجب أن تتغير في بعض الأحيان.

"منذ أن جاء [المدرب يورغن كلوب] إلى هنا، فإن أول شيء حاول القيام به هو تغيير عقلية اللاعبين إلى عقلية الفوز، قام بعمل جيد في ذلك. جئت إلى هنا وكان يخبرني بالخطة عن كل شيء وكنت متحمساً للمجيء، نحن نقوم بعمل جيد."