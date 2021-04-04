صلاح يحقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي

بعد فوز ليفربول على آرسنال بثلاثية خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، حقق محمد صلاح رقماً قياسياً في البطولة خلال المباريات التي خاضها الريدز أمام الغانرز.

عاد النجم المصري محمد صلاح للتهديف من جديد في الدوري الإنجليزي بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدما افتتح زميله ديوغو جوتا التهديف في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 82.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، هذا هو الهدف التاسع الذي يساهم صلاح في إحرازه بشباك آرسنال بالدوري في 9 مباريات خاضها أمام الفريق اللندني بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

بهذه النتيجة، اقترب ليفربول من المركز الرابع، وأصبح خامس الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع.