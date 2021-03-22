صلاح يخضع لمسحة كورونا قبل انضمامه لمسكر منتخب مصر

خضع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا صباح الاثنين تمهيداً للانضمام إلى المعسكر الاستعدادي لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد بدأ مرانه، الأحد تحت قيادة المدير الفني حسام البدري في ملعب القاهرة تحت الأضواء الكاشفة بحضور اللاعبين المحليين وقبل وصول المحترفين.

وخضع جميع المتواجدين في المعسكر لمسحات كورونا وتحليل الدم للتأكد من سلامة الجميع.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقطات من 4 مباريات متفوقاً بفارق الأهداف على صاحب المركز الثاني جزر القمر، فيما يحتل كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب توغو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.