صلاح يرحب بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول، من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة أن عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة المختصة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عقد جلسة مع اللاعب منذ أكثر من أسبوعين خلال تواجد الجنايني في إنجلترا.

وأضاف المصدر أن الجنايني عرض على صلاح المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وهو ما رحب به "مو" خلال المقابلة.

وكان المدرب شوقي غريب قد أعلن في تصريحات خاصة أنه بصدد ضم محمد صلاح للقائمة المشاركة في الأولمبياد.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل إلى أولمبياد طوكيو لعام 2020، وذلك عقب تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها في مصر.