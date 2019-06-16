صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد صلاح نجم ليفربول رفض عرضين خلال موسم الانتقالات الصيفية للانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

ذكرت الصحيفة أن الدولي المصري رفض عرضين كبيرين وصلا إلى 150 مليون جنيه استرليني، معتبراً أن "الوقت غير مناسب لمغادرة الريدز"، لكنه أخبر النادي برغبته في تقييم موقفه نهاية الموسم المقبل.

واحتفل صلاح بعيد ميلاده الـ 27، السبت، بينما انتقل إلى ليفربول صيف عام 2017 قادماً من روما مقابل 42 مليون يورو، وساهم مع زملائه في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا عام 2018.