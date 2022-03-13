صلاح يريد البقاء في إنجلترا حتى لو لم يجدد مع ليفربول

أكد موقع "فوتبول إنسايدر" أن النجم الدولي المصري محمد صلاح يعتزم البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى لم يعمل ليفربول على تجديد عقده الحالي.

وينتهي عقد الهداف البالغ من العمر 29 عاماً مع الريدز في صيف عام 2023 ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يرضي الطرفين.

ويسعى صلاح إلى الاستمرار في الدوري الإنجليزي مع أي فريق آخر حتى لو لم يتمكن من إيجاد حلٍ مناسب فيما يخص مسألة بقائه في ملعب آنفيلد.

ويعد المهاجم المصري هداف الريدز منذ قدومه في عام 2017 من روما، حيث سجل 153 هدفاً وصنع 57 هدف آخر خلال 238 مشاركة حتى الآن في جميع المسابقات.