صلاح يريد الرحيل عن ليفربول وباريس سان جيرمان يتحرك لضمه

قرر محمد صلاح مهاجم ليفربول الرحيل والانتقال لخوض تجربة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقاً لتقارير فرنسية.

وسبق لصلاح أن كشف مؤخراً أن ليفربول لم يتحدث معه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023.

وتحيط التكهنات بمصير النجم المصري بصفة مستمرة، وسط أنباء عن ترحيبه بالانتقال إلى الدوري الإسباني إما لريال مدريد أو برشلونة.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن صلاح يرحب بفكرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ويخشى النادي الفرنسي أن يفقد نيمار أو كيليان مبابي، وبالتحديد الأخير الذي يبدو أنه لا يريد التوقيع على عقد جديد، علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وأشارت صحيفة "دايلي ميركاتو" إلى أن صلاح يلبي احتياجات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو جيداً، حيث يعرف المصري من خلال عمله في الدوري الإنجليزي.

وأما بالنسبة لقادة النادي القطريين والرئيس ناصر الخليفي، فضم صلاح سيكون تحقيقاً لحلم التعاقد مع نجم عربي كبير منذ شراء النادي في 2011.

وستكون رغبة صلاح العامل الحاسم، وفي حالة استقراره على الرحيل سيتحرك باريس سان جيرمان لضمه لو استسلم في مساعيه للإبقاء على مبابي.

ومن المقرر أن يكون رحيل الهداف المصري بمثابة ضربة مدوية لليفربول ومدربه يورغن كلوب، باعتبار أن صاحب الـ 28 عاماً هو النقطة المضيئة الوحيدة في موسم ليفربول الحالي.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 29 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 46 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم.