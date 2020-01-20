صلاح يسجل 88 هدفاً مع أندية إنجلترا

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول إلى توسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه الأحد، على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ضمن المرحلة 23.

ويغرد ليفربول في الصدارة منفرداً برصيد 64 نقطة، من أصل 66 نقطة، بعد تحقيقه الفوز الـ 23 على التوالي، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام نيوكاسل يونايتد، بفارق 16 نقطة عن حامل اللقب، مانشستر سيتي الذي وقع في فخ التعادل مع كريستال بالاس، و19 نقطة عن ليستر سيتي الثالث.

سجل محمد صلاح هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع زميله ساديو ماني، ويصبح على بعد 6 أهداف عن جايمي فاردي متصدر الهدافين.

ورفع المصري رصيد أهدافه في تاريخ الدوري الإنجليزي إلى 67 هدفاً خلال 106 مباريات، منها 65 هدفاً بقميص ليفربول خلال 93 مباراة.

وأصبح مانشستر يونايتد الفريق رقم 23 الذي يسجل صلاح في شباكه من أصل 24 فريقاً واجهها بقميص الريدز، حيث فشل في هز شباك سوانزي سيتي فقط، ولم يشارك أمام أستون فيلا بعد.

هدف صلاح أمس، هو رقم 88 له مع الأندية الإنجليزية في جميع البطولات خلال 152 مباراة، منها 86 هدفاً في 133 مباراة بقميص ليفربول ليحافظ الريدز على سجله بلا هزيمة للمباراة رقم 52 على التوالي بملعبه، منذ هزيمته أمام كريستال بالاس في 23 نيسان 2017، حقق خلالها الفوز في 42 مباراة، منها آخر 26 مباراة بملعبه، و 12 مباراة متتالية هذا الموسم.

وحافظ بطل أوروبا والعالم على سجله بلا هزيمة في آخر 39 مباراة متتالية في البريمير ليغ، بواقع 17 مباراة في الموسم الماضي، و22 مباراة الموسم الحالي.

وإجمالاً، حافظ صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي في آخر 3 مواسم، برصيد 65 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كاين.