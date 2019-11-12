صلاح يسعى لتمثيل مصر رغم شكوك الإصابة

يحرص النجم محمد صلاح على الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمباراتين مهمتين ضمن تصفيات أمم إفريقيا رغم تعرضه لإصابة استبدل على أثرها في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، الأحد.

وأحرز صلاح هدف الريدز الثاني في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-1، إلا أنه تعرض لإصابة في الكاحل، وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

واصطدم المصري بلاعب مانشستر سيتي، فيرناندينيو، في الشوط الأول، إلا أنه تمكن من البقاء في الملعب حتى استبداله في الدقيقة 87 من المباراة المهمة.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولي ليفربول، يخشون أن تؤدي الإصابة إلى ابتعاد "مو" عن مواجهة كريستال بالاس المقبلة، إلا أنهم لا يستطيعون بطبيعة الحال منعه من الانضمام للمنتخب في هذا التوقيت.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ليفربول يخشون على صلاح نظراً لأنه تعرض إلى إصابة أخرى في الكاحل نفسه أمام ليستر سيتي في أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة أن صلاح أصر على المشاركة الدولية مع منتخب بلاده هذا الأسبوع، بعدما فاته معسكر الشهر الماضي، علماً بأن المنتخب سيخوض مباراتين أمام كينيا، الخميس، ثم جزر القمر الاثنين القادم.

وسيخضع صاحب الـ 27 عاماً للفحص أثناء وجوده مع في مصر، علماً بأن ليفربول قد يرسل فريقاً طبياً لعلاجه إذا أظهرت نتائج الفحص وجود "أي مشكلات كبيرة"، وفقاً للصحيفة البريطانية.

وأحرز صلاح 80 هدفاً في 121 مباراة لليفربول، علماً بأنه لم يغب سوى عن 3 مباريات بسبب الإصابة خلال نحو عامين ونصف أمام بيرنلي في يناير 2018، وإيفرتون في أبريل من العام ذاته، ومانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي.