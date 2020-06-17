صلاح يسعى لمعادلة الأسطورتين هنري وشيرر

أمام محمد صلاح نجم ليفربول، 9 مراحل في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تستأنف البطولة الأربعاء، لمعادلة الرقم القياسي التهديفي المسجل باسم تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية، وآلان شيرر نجم المنتخب الإنجليزي.

وسجل "مو" الحاصل على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي مناصفة مع كل من زميله ساديو ماني، وبيير-إيميريك أوباميانغ نجم هجوم آرسنال، 11 هدفاً في 6 من أصل آخر 8 مباريات له لموسم 2019-2020، قبل تعليق النشاط في إنجلترا، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن الحصيلة التهديفية التي وصلت إلى 16 هدفاً، تقرب صلاح، نجم نادي روما السابق من اللحاق، بجايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 19 هدفاً.

ولدى صلاح، رغبة قوية في إنهاء الدوري هذا الموسم على رأس قائمة الهدافين، ومن ثم التتويج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وهو الرقم الذي لم يسبقه إليه أحد سوى هنري وشيرر، لكن الطريق لن يكون سهلاً للفوز بالحذاء الذهبي، إذ يتقدم على المصري في قائمة الهدافين هذا الموسم، أوباميانغ برصيد 17 هدفاً، وهو الأقرب لملاحقة فاردي.

كما يتساوى المخضرم سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي مع أوباميانغ في عدد الأهدف المسجلة حتى الآن هذا الموسم.

أما ماني نجم السنغال، فيحتل المركز السادس برصيد 14 هدفاً، خلف داني إينغز نجم ساوثهامبتون صاحب الـ 15 هدفاً، متساوياً مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وترجح الأرقام كفة صلاح الذي تبلغ تصويباته 43 على مرمى الخصم، وهو المعدل الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي، فيما يحل راؤول خيمينيز في المركز الأول في عدد المحاولات المبذولة على المرمى برصيد 99 محاولة، بأعلى من صلاح بمحاولة واحدة.

فيما يتفوق ماني في عدد الفرص المستغلة أمام مرمى المنافس، حيث نجح في تسجيل 14 هدفاً حتى الآن هذا الموسم من 29 محاولة فقط على المرمى، ويبلغ إجمالي عدد التصويبات التي أطلقها السنغالي هذا الموسم حتى الآن 60.

وتستهل كتيبة المدرب يورغن كلوب، مبارياتها في الدوري الإنجليزي بعد استئنافه بلقاء إيفرتون الأحد المقبل، ثم تتوالى مباريات ليفربول أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي وأستون فيلا وبرايتون وهوف آلبيون وبيرنلي وآرسنال وتشيلسي، وأخيراً نيوكاسل يونايتد.