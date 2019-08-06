صلاح يسعى لمعادلة رقم هنري وشيرار

يسعى محمد صلاح، جناح منتخب مصر وليفربول إلى الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

ويبدأ الريدز مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نوريتش سيتي الجمعة المقبل على ملعب آنفيلد.

وتوج صلاح بلقب الهداف في الموسمين الماضيين، ويسعى إلى الاحتفاظ بالجائزة للموسم الثالث على التوالي، ومعادلة إنجاز الثنائي المعتزل آلان شيرار وتييري هنري.

وكان شيرار، مهاجم نيوكاسل السابق، نجح في الحفاظ على جائزة هداف الدوري لـ 3 مواسم متتالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة في مواسم: "1994-1995، 1995-1996، 1996-1997".

ويأتي خلفه هنري مهاجم آرسنال السابق، وحققها في 3 مواسم متتالية أيضاً، وهي: "2003-2004، 2004-2005، 2005-2006".

وأصبح صلاح ثاني لاعب إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي يتمكن من الحصول على جائزة الحذاء الذهبي مرتين بعدما توج بها ديدييه دروغبا في مناسبتين 2006-2007 و2009-2010، وثاني لاعب في تاريخ ليفربول يتمكن من الفوز بالجائزة التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين منذ تأسيسها موسم 1992-1993، وذلك بعد مايكل أوين.